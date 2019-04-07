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Tavşanlı'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Saadet Partisinin itirazı sonrası 74 sandıktaki oylar ile geçersiz bin 411 oyun yeniden sayılması sonucu AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki fark 208'e gerilemesine rağmen sonuç değişmedi - Yeniden sayım işlemi sonunda AK Parti'nin adayı Mustafa Güler'in oyu 19 bin 969, Saadet Partisi adayı Davut Efe'nin oyu ise 19 bin 761 oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Saadet Partisi'nin itirazı sonrası 74 sandıktaki oylar ile geçersiz bin 411 oyun yeniden sayılması sonucu AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki fark 208'e geriledi.

Saadet Partisi'nin yaptığı itirazın sonucunda İlçe Seçim Kurulu, yeniden sayım işlemini tamamladı.

Sayım sonunda seçimi önde tamamlayan AK Parti'nin adayı Mustafa Güler'in oyu 19 bin 969'ya gerilerken, Saadet Partisi adayı Davut Efe'nin oyu 19 bin 761'e yükseldi.

AK Parti'nin adayı Güler, yaptığı açıklamada, Tavşanlı'da seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, bugünden itibaren ilçeye hizmet için yeniden harekete geçeceklerini söyledi.

- Süreç

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Güler 19 bin 970, rakibi Saadet Partisinin adayı Davut Efe ise 19 bin 732 oy almış, bunun üzerine Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

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