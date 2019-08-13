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Tavşanlı'da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

VALİ TORAMAN: YANGIN 50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki orman yangının sürdüğü ve 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

VALİ TORAMAN: YANGIN 50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki orman yangının sürdüğü ve 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangının herhangi bir yerleşim alanına yakın olmadığını belirten Vali Toraman, "Bugün saat 17.00 sıralarında yapılan bir ihbarla Tavşanlı ilçemiz Eğriöz köyünde bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekipler harekete geçti, yangına müdahale etmeye başladılar. Üç helikopterle yangın çalışmalarına destek verildi. Karaçam orman yangını şeklinde seyrediyor. Tahmin ediyoruz yaklaşık 40-50 hektar bir alan zarar gördü" dedi.

'YANGININ ETRAFINI ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Vali Toraman, ayrıca iş makinaları ve dozerlerle yangının etrafını çevirmek için mücadele verildiğini söyleyerek, "İş makinalarının da çalışmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında yangının iyice etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Gündüz çok yüksek bir sıcaklık ve nem oranının düşmesi ile kuraklık vardı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Herhangi bir yerleşim yerine tesir veya tehdit yok. O yönlerden müsterihiz. Amacımız yangını kontrol altına alarak söndürmek. Bilecik, Bursa, Eskişehir ve muhtelif illerden arazöz ve teknik ekipler yangın mahallindeler. Havanın ağarması ile helikopterler yeniden müdahaleye başlayacaklar" diye konuştu. Vali Toraman, yangınla mücadele çalışmalarını Yangın Yönetim aracından takip ederek bilgi aldı.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yangın nedeniyle tatilden çağrılan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra Bursa, Denizli, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir’den de arazöz ve dozerli ekipler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Eğriöz ve çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca Tavşanlı ilçesinde orman yangının 50 hektarlık alanda etkili olması üzerine Kütahya Valiliği kriz masası oluşturdu.

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