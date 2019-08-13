Tavşanlı'da orman yangını (4)

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı, Eğriöz köyü yakınlarındaki karaçam ormanında başlayan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede yangının en az 80 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bugün Türkiye’de 15’i ormanda, 12’si zirai alanda toplam 27 yangın çıktığını ve hepsine anında müdahale ederek söndürdüklerini ancak Tavşanlı’daki yangın devam ettiğini ifade eden Özgür, orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırdıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 27 adet yangın çıktı. Sıcaklıkların çıkması, rüzgarın etkisi ile 15’i ormanlık alanda 12’si ziraat alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale ettiler. Şu an itibariyle bu yangınların tamamı kontrol altında, sadece burada devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerimizin de katılmasıyla bu yangını da söndürmüş olacağız" dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 95’İ İNSAN KAYNAKLI'

Türkiye çapında yangınların çıkış sebebinin yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğunu kaydeden Özgür, "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor, özellikle bu havalarda sıcağın çok, rüzgarın fazla ve nemin düşük olduğu zamanlarda. En çok yangınlar bu süreçte çıkıyor" diye konuştu. Özgür, gazetecilerin ormanlık alanda mangal yapanların yangına neden olup olmadığını sorması üzerine, "Bir tespit yok, nedenleri araştırılıyor. Diğer sebepler de olabilir. Ama mutlaka insan faktörü, insanları uyarıyoruz. Hava unsurlarımız yer unsurlarımız ve deneyimli personelimizle bayram da olsa görevimizin başındayız. Bütün yangınlara anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar diğer çıkan yangınların söndürülmüş olması bunun bir göstergesi" dedi.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI'

Kütahya Valisi Ömer Toraman ise yangının sabah saatlerinde tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Köylülerin de desteğiyle yaklaşık 200 personelin yangını söndürmek için çalıştığını anlatan Vali Toraman, "Tavşanlı ilçemizin Eğriöz köyünde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz müdahale ettiler. Mütakiben helikopter talebimiz oldu. Üç helikopterle de havadan müdahale edilerek önemli ölçüde etkisini kaybetmesi sağlandı. Ancak gün batımıyla birlikte helikopterlerimiz maalesef vazife göremiyorlar. Dolayısıyla yangına yerden müdahale edip söndürmek için gayretlerimiz artırdık. Yangın sarp bir alanda ve karaçam ormanlık alanda olduğu için hızlı yayıldı. Ülkemizde özellikle de ilimizde gün içerisinde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir yayılış gösterdi. Ancak ekiplerimiz tamamen çevresini kontrol altına aldılar ve müdahale ettiler. Yalnızca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün imkanları değil komşu illerden ekiplerimizde mücadele dahil oldular" diye konuştu.