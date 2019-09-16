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Tavşanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 23:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat Perşan (29) sokakta karşılaşınca silahla birbirlerine ateş etti.

Tavşanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Oğuzhan KILI- Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat Perşan (29) sokakta karşılaşınca silahla birbirlerine ateş etti. Olayda İslamoğlu hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti, yaralanan Perşan ise tedavi altına alındı.
Olay, Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Tahsin İslamoğlu ve Murat Perşan sokakta karşılaşarak sözlü olarak tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İslamoğlu tüfekle, Perşan ise tabanca ile birbirlerine ateş etti. Yaralanan İslamoğlu çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Diğer yaralı Perşan ise kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Tavşanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıTavşanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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