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Tavşanlı'da sis kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı - Çavdarhisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik'in kullandığı 43 U 3205 plakalı otomobil yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. 2 otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole uçarak ters döndü. Kazada 43 U 3205 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Tetik ile yanında oturan kızı Merve Tetik yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Saide Uğur yaralanmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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