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Tavşanlı’da tarihi eser operasyonu

04.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Tavşanlı’da tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 adet testi, 1 adet toprak çanak, testi parçaları ve 1 adet kız çocuk figürlü heykel ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı İlçesi Şahin köyünde ikamet eden M.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 adet testi, 1 adet toprak çanak, testi parçaları ve 1 adet kız çocuk figürlü heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı İlçesi Şahin köyünde ikamet eden M. Y. isimli şahsın evinde bulundurduğu tarihi eserleri satacağı bilgisi elde edildi. Harekete geçen ekiplerin M.Y isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 3 adet testi, 1 adet toprak çanak, 1 poşet testi parçaları, 1 adet kız çocuk figürlü heykel, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılırken, M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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