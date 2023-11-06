Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 2. kilometre Tepecik beldesi güzergahında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 43 U 8908 plakalı otomobil benzinlikten çıktığı sırada Tepecik Beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan N.S. idaresindeki 43 HB 265 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 U 8908 plakalı otomobilde bulunan H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112’ye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 U 8908 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. kazanın etkisi ile sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

