HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda iki zanlının üzerinde 25 gram bonzai, bir evde ise 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.58 gram kokain ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu temin etmeye gelen İ.K.

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda iki zanlının üzerinde 25 gram bonzai, bir evde ise 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.58 gram kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu temin etmeye gelen İ.K. ve G.Y. isimli zanlılar çevre yolu üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince üzerlerinde 25 gram bonzai ile yakalandı. Ayrıca bir eve narkotik köpeği ile birlikte arama yapan ekipler, 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.58 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandıBingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu Ercan Bayat tutuklandı
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu Ercan Bayat tutuklandı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
İYİ Partili Ali Demiray koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti'nin acı kaybı! Korona nedeniyle...
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.