Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, dün akşam çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, il genelinde piknik yapmak Ekim ayına kadar yasaklandı.
Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.
ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI
Bu arada Kütahya Valiliği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.
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