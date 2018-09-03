HABER

Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI
Bu arada Kütahya Valililiği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Söndürme çalışmaları
- Belediye hoparlörlerinden duyuru yapılması
- Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

PARTNERÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay olduÖlümden kıl payı kurtuldu! Videosu olay oldu
Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüYalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındıTavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.