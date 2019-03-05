"Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek"

Ardından Şifa Park Alışveriş Merkezi'nin önünde halka hitap eden Yıldırım, Tuzla'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken otağını kurduğu yer olduğunu hatırlatarak, Tuzla'nın eski İstanbul'la yeni İstanbul'u bir araya getiren güzel bir ilçe olduğunu vurguladı.

Daha sonra Mimar Sinan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'na gelen Yıldırım, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yıldırım’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Tuzla'nın aynı zamanda bir denizcilik bölgesi olduğuna işaret eden Yıldırım, bütün tersanelerin, denizleri süsleyen güzel gemilerin burada inşa edildiğini ve buradan dünyanın her yerine gönderildiğini belirtti.

Yıldırım, ilçenin son 15 yılda AK Parti belediyeciliğiyle güzel hizmetlere sahip olduğunu ifade ederek, ilçede emeği geçen eski dönem belediye başkanları İdris Güllüce ve Mehmet Demirci ile 10 yıldır Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

Yıldırım, "Şimdi Tuzla için yeni bir dönem. Yeni heyecanın, hizmetlerin başlayacağı bir dönemin arafesindeyiz. Tuzla, Mimar Sinan, Şifa. 25 gün var, 25 gün... Hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mısınız? Tuzla'da ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çıkaracak mıyız? Şadi Yazıcı'yı Tuzla'nın yeni dönem de belediye başkanı yapıyor muyuz?" şeklinde seslendiği vatandaşlardan 'evet' cevabını aldı. Yıldırım, Yazıcı'ya oy verilirken, kendisinin de unutulmamasını istedi.

- Tuzla'ya gıda üssü kurulacak

Tuzla'yla ilgili projelerini aktaran Yıldırım, ilçeye çok büyük ve muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirterek, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, aş sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak." diye konuştu.