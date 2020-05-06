Tavsiye Ettiği Önlemlere Uymayan İngiliz Danışman İstifa Etti

İngiltere hükümetine Corona virüsü salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan bilim adamı Neil Ferguson, karantina önlemlerine uymadığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.
Imperial College salgın hastalık uzmanlarından Neil Ferguson, Corona virüsüyle mücadelede hükümetin sıkı karantina önlemleri uygulamaması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğine ilişkin öngörü modelleri hazırlamıştı. Mart ayında başlatılan ‘‘evde kalma’’ önlemlerinin uygulanmasında Ferguson’un tavsiyeleri büyük önem taşıyordu.
Ancak Daily Telegraph gazetesinin, kız arkadaşının kendisini Londra üzerinden seyahat ederek evinde ziyaret ettiğini yazmasının ardından Ferguson, hükümetin salgınla mücadele için oluşturduğu bilim kurulundan ayrıldı.
Neil Ferguson yaptığı açıklamada hatasını kabul etti. “Yıkıcı salgını kontrol altına almak için sosyal mesafe önlemlerinin sürdürülmesi gerektiği konusundaki net mesajlara gölge düşürdüğüm için çok üzgünüm’’ ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı: ‘‘Kurallar herkes için geçerli’’
Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Ferguson’un çok seçkin ve önemli bir bilim adamı olduğunu söyledi, ancak istifa etmekle doğru kararı aldığını belirtti.
Bakan, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada sosyal mesafe kurallarının herkes için geçerli olduğunu söyledi, bu önlemlerin çok önemli ve hayati derecede ciddi olduğunun altını çizdi. İngiliz Bakan önlemler için ‘‘Bunlar virüsü kontrol altına almamıza yarayan en önemli araçlar’’ dedi.
Ferguson, Corona salgını sırasında basında sık sık yer almış ve bilinen bir isim haline gelmişti. 18 Mart’ta yaptığı açıklamada ateş, öksürük ve diğer Corona virüsü semptomlarını taşıdığını açıklayan bilim adamı başkalarını enfekte etmiş olabileceğine ilişkin az da olsa risk olduğunu söylemişti.
Neil Ferguson’dan önce de İskoçya’nın en üst düzey sağlık yetkilisi Catherine Calderwood, Edinbrough kentinden bir başka konutuna gitmek üzere seyahat ederek, kendi tavsiye ettiği önlemlerle çeliştiği gerekçesiyle istifa etmişti.
Imperial College Küresel Salgın Hastalık İnceleme Merkezi’nin kurucularından olan Ferguson’un çalışmaları influenza, Ebola ve Zika gibi salgınlara karşı kamu sağlığı kurumlarının attığı adımların şekillendirilmesinde önemli oldu. Ferguson uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile İngiltre, Avrupa ve ABD hükümetlerine danışmanlık yapıyordu.
Ferguson, 16 Mart’ta meslektaşlarıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına rağmen İngiltere’de 250 bin ve ABD’de yaklaşık 1 milyon can kaybı yaşanabileceğini öngören bir çalışma yayınlamıştı. Ferguson’un çalışması en kötü senaryonun yaşanması durumunda her iki ülkede de bu rakamların iki kattan fazla artabileceğini ortaya koymuştu.
Çalışmanın yayınlanmasından bir gün sonra, İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngilizler’e evde kalma, mümkünse evden çalışma ve sosyal toplantılardan kaçınma talimatı vermişti.
Bunu İngiltere’de 23 Mart’ta uygulanmaya başlanan evden çıkma yasakları izlemişti. Kamu ve iş faaliyetlerine getirilen sıkı kısıtlamalara rağmen İngiltere’de 29 bin 427 ölüm kayıtlara geçti. İngiltere’yi Avrupa’da en fazla ölüm yaşayan ülke haline geldi.
Ülkede hastaneye yatan hasta ve günlük can kaybı sayısı artık düşerken hükümet gelecek hafta ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki önlemleri hafifletmeye hazırlanıyor.
Başbakanlık sözcüsü James Slack, İngiliz halkının yeni bir normale kendisini hazırlaması gerektiğini söyledi.