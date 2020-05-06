Tavsiye Ettiği Önlemlere Uymayan İngiliz Danışman İstifa Etti

Neil Ferguson yaptığı açıklamada hatasını kabul etti. “Yıkıcı salgını kontrol altına almak için sosyal mesafe önlemlerinin sürdürülmesi gerektiği konusundaki net mesajlara gölge düşürdüğüm için çok üzgünüm’’ ifadelerini kullandı.

Ancak Daily Telegraph gazetesinin, kız arkadaşının kendisini Londra üzerinden seyahat ederek evinde ziyaret ettiğini yazmasının ardından Ferguson, hükümetin salgınla mücadele için oluşturduğu bilim kurulundan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Ferguson’un çok seçkin ve önemli bir bilim adamı olduğunu söyledi, ancak istifa etmekle doğru kararı aldığını belirtti.

Bakan, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada sosyal mesafe kurallarının herkes için geçerli olduğunu söyledi, bu önlemlerin çok önemli ve hayati derecede ciddi olduğunun altını çizdi. İngiliz Bakan önlemler için ‘‘Bunlar virüsü kontrol altına almamıza yarayan en önemli araçlar’’ dedi.

Ferguson, Corona salgını sırasında basında sık sık yer almış ve bilinen bir isim haline gelmişti. 18 Mart’ta yaptığı açıklamada ateş, öksürük ve diğer Corona virüsü semptomlarını taşıdığını açıklayan bilim adamı başkalarını enfekte etmiş olabileceğine ilişkin az da olsa risk olduğunu söylemişti.

Neil Ferguson’dan önce de İskoçya’nın en üst düzey sağlık yetkilisi Catherine Calderwood, Edinbrough kentinden bir başka konutuna gitmek üzere seyahat ederek, kendi tavsiye ettiği önlemlerle çeliştiği gerekçesiyle istifa etmişti.

Imperial College Küresel Salgın Hastalık İnceleme Merkezi’nin kurucularından olan Ferguson’un çalışmaları influenza, Ebola ve Zika gibi salgınlara karşı kamu sağlığı kurumlarının attığı adımların şekillendirilmesinde önemli oldu. Ferguson uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile İngiltre, Avrupa ve ABD hükümetlerine danışmanlık yapıyordu.