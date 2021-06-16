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Tavuğu yiyen tilki ile vatandaşın ilginç diyaloğu

16.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Özalp ilçesinde tavuğu yiyen tilki ile vatandaşın ilginç diyaloğu güldürdü.

Tavuğu yiyen tilki ile vatandaşın ilginç diyaloğu

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi’nde yaşayan Ayhan Özbek isimli vatandaş, akşamüstü tavuk seslerinin gelmesi üzerine ahıra gitti. İçeri giren Özbek, ahırda birkaç tavuk ile ağzında tavukla olan tilkiyi gördü. Tilki kümesten çıkıp bahçe duvarı yanına oturup rahat bir şekilde tavuğu yemeye başladı. Özbek, rahat tavırları hoşuna giden tilki ile ilginç diyaloğa girdi.

"EVET, SUÇÜSTÜ YAKALADIM SENİ"

Tavuğu yiyen tilki, daha sonra bahçede yatmaya başladı. Bunu da gören Özbek, “Evet, suçüstü yakalım seni. Buna bir isim takalım. Kaç tane tavuğumu yedin. Yoruldun mu. Gel, gel gel. Dur sana ekmek getireyim. Kaç tane yedin” diyerek ilginç bir diyalog ortaya çıktı. Özbek, daha sonra kayıp olan tavuklarını aramaya çıktığında tilkinin de kendisini takip ettiğini söyledi. Tilkinin bir tavuğunu yediğini söyleyen Özbek, horozunun ise halen kayıp olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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