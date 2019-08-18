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Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 06:45 | Son Güncelleme

Bursa’da düğün öncesi damat ve gelin tarafı arasında yapılan tavuk alma eğlencesi kanlı bitti.

Bursa’da düğün öncesi damat ve gelin tarafı arasında yapılan tavuk alma eğlencesi kanlı bitti. Gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oturan bir arkadaşlarının düğün öncesi düzenlediği tavuk alma törenine katılan bir grup ile mahalle sakinleri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında birbirlerine sopa ve alkol şişeleri ile vuran taraflardan biri, 70 yaşındaki Maksut Soylu’nun kafasında bira şişesi kırdı. Yaşlı adamın kafasından yaralandığını gören yakınları damadın arkadaşı olan Aytaç Balı’ya (29) sallama diye tabir edilen kesici aletle saldırdı. Karın boşluğundan yaralanan 1 çocuk babası Balı, bir süre bogustuktan sonra yaklaşık 50 metre kadar ileride yete yığıldı. Kanlar içinde kalan Balı’ya ilk müdahaleyi yanındaki abisi yaptı. Tişörtünü çıkarıp kardeşine tampon yapan ağabeyi arkadaşlarına polise haber vermesini istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde kalbi durduğu tespit edilen Balı, dakikalarca yapılan kalp masajiyla geri getirilirken hemen ameliyata alındı. Balı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kavga sırasında kafasında bira şişesi kırılan Maksut Soylu’nun oğlu Mustafa Soylu, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Balı’yı bıçakladığı şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu

Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti; düğün evi yas evi oldu
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