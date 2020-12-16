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  4. Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi

Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi

16.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.Sivas’ta aç kalan tilki kent merkezine kadar indi.

Sivas’ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas’ta aç kalan tilki kent merkezine kadar indi. Kent merkezi Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı mevkiinde görülen tilki görenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir kümese girdiği öğrenilen tilki bir tavuğu çalıp olay yerinden kaçtı. O sırada arabayla yoldan geçen Osman Kılıç adlı vatandaş olay yerinden kaçan hırsız tilkiyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde hırsız tilkinin çaldığı tavuğu ağzına alarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

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