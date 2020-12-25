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Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını

25.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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İzmir’de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.İzmir’in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

İzmir’de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.
İzmir’in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatırken, operasyonda 1 adet tombala makinası, 1 adet kamera, 4 adet televizyon, 762 adet tombala kartı ve 6 bin adet çay markası ele geçirdi.

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