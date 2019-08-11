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Tavuk çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Burdur'da ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini ekoturizm tesisine çeviren girişimci Engin Erkan, misafirlerini doğayla iç içe yemyeşil bir ortamda ağırlıyor - Girişimci Engin Erkan: - "İnsanlar buraya kafa dinlemeye geliyor. Temiz hava, bol oksijen insanları mutlu ediyor. İnsanlara sunduğumuz en güzel imkan, harika bir doğa ve konaklama" - Hollandalı müşteri Dione Pekkan: - "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Her şey yemyeşil, çocuklar yüzme havuzunda ve hobi bahçesinde eğlenceli vakit geçiriyor"

BİLAL ALTIOK/MURAT ÇOBAN - Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştüren Engin Erkan, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.

Hollanda'da seyahat acentesi işleten Engin Erkan (39), Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini değerlendirmek istedi.

Yaklaşık 10 milyon lira maliyetle iki yıllık inşaat sürecinin ardından çiftliği Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı ekoturizm oteline dönüştüren Erkan, müşterilerine alternatif tatil imkanı sunuyor.

Kışın Hollanda'da yazın ise Türkiye'de yaşayan Erkan'ın, 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesisinde hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi, eski çiftlikten kalma eserlerin sergilendiği müze ve yüzme havuzu bulunuyor.

Müşterilere deniz ve kum yerine yeşil, doğa ve toprak deneyimi sunan tesiste konaklayanlar, hobi bahçesinde yetiştirilen ürünleri toplayarak kendi yemeklerini hazırlıyor.

Tesisteki hayvanları da besleme imkanı bulan tatilciler, Tefenni'nin çevresinde bulunan doğal ve tarihi güzellikleri de keşfetme imkanı elde ediyor.

- "Temiz hava, bol oksijen insanları mutlu ediyor"

Engin Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden kalan 1985 yılında yapılan yumurta ve tavuk çiftliğini restore ederek turizme kazandırdığını söyledi.

Çiftliğin alt yapısını geliştirerek 2015'te ekoturizm alanında hizmet veren bir otele dönüştürdüğünü vurgulayan Erkan, tesiste kendi tatil paketini kendi hazırlayan daha çok yurt dışından gelen müşterileri ağırladıklarını bildirdi.

Çiftliğin tarihi ve maneviyatının kendilerini daima motive ettiğini aktaran Erkan, "Ekoturizm Avrupa ve dünyada yıllardır var ancak ülkemizde bu alan yeni yeni gelişiyor. Buranın ekoturizm alana dönüşmemesi için bir yerden başlamak gerekiyordu, biz de başladık, burayı hayata geçirdik." dedi.

Erkan, bulundukları yerin iklim açısından yayla gibi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanlar buraya kafa dinlemeye geliyor. Temiz hava, bol oksijen insanları mutlu ediyor. İnsanlara sunduğumuz en güzel imkan, harika bir doğa ve konaklama. Bunların yanında açık yüzme havuzumuz ve her odaya ait hobi bahçelerimiz var. Hobi bahçelerinde misafirlerimiz günlük kullanacağı domates, biber, patlıcan, bamya gibi ürünleri alıp kendi öğle ve akşam yemeğini pişirebiliyor. Misafirlerimizden otelden dışarıya çıkarak kente inmelerini, orada alışveriş yapmalarını, buraya çok yakın olan Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra gibi kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezmelerini istiyoruz."

- "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum"

Kızı Lara ile Tefenni'de tatilini yapan Hollandalı Dione Pekkan da tesisi doğasından dolayı çok beğendiklerini ifade etti.

Kendileri için gerçek bir tatil fırsatı sunulduğunu anlatan Pekkan, "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Her şey yemyeşil, çocuklar yüzme havuzunda ve hobi bahçesinde eğlenceli vakit geçiriyor." diye konuştu.

Viyana'dan tatile gelen Ökkeş Polat da tesisi çok beğendiğini vurgulayarak, "Ailecek çok güzel zaman geçiriyoruz, burası Antalya ve Fethiye'ye de çok yakın. Sabah denize girip, akşam burada serin bir uyku çekiyoruz." dedi.

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