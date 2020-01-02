Tavuk çorbası, köy tavuğu ile hazırlandığında birçok ilacı gerisinde bırakıyor. Kış mevsiminde özellikle gribe karşı kalkan olan tavuk çorbası ile kışı hasta olmadan geçirebilirsiniz. Tavuk çorbası tarifi ve tavuk çorbasının faydaları nelermiş gelin hep birlikte öğrenelim.

Bir kase içinde limon suyunu ve yumurta sarısını iyice çırpın. Çorba suyundan bir kaşık alın ve terbiyenin içine ilave edip hızlıca karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş bir yandan da karıştırarak tencerenin içine ilave edin.

Çorbayı bu şekilde tuzunu ilave ederek 5, 10 dakika kaynatın.

Tavuk çorbası piştikten sonra kıyılmış maydanozu ekleyin. Afiyet olsun.

TAVUK ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşır. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sağlığa bin bir faydası olan tavuk suyu yapmak için önce buzluktan çıkarmamız gerek. Peki tavuk çözdürmenin en pratik ve doğru yolu nedir?

Bazı hastalıklar, insanda yüksek oranda su kaybına neden olur ve bol sıvı almaları önerilir. Bol sıvı almak, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etkenler ile antikorlarla mücadelede de oldukça etkili bir yöntemdir. Tavuk suyu çorba, kişilerin su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Ibn-i Sina'nın tedavi protekollerinde yer alan tavuk çorbası, günümüz bilim insanları tarafından da faydaları kanıtlandı. Tavuk suyu çorbanın içerisindeki maddelerin hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerini üretimine katkısı olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre; tavuk suyu, insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak ve mevsim geçişlerinde soğuk algınlıklarına ve diğer bazı hastalıklara karşı kalkan oluyor!

TAVUK ÇORBASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir kase tavuk çorbası yaklaşık 165 kaloridir.

