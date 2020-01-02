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  4. Tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tavuk çorbası, özellikle kış aylarının vazgeçilmez doğal ilaçlarından. İbn-i Sina'nın tedavi yöntemlerinden biri olan tavuk suyu, günümüz araştırmacıları tarafından da incelendi ve iyileştirici gücü ortaya kondu. Tavuk çorbası yapılışını sizler için detaylandırdık. Şifa bulmak isteyenler için tavuk çorbası tarifi ve yapılışı geliyor, buyursunlar.

Tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası, köy tavuğu ile hazırlandığında birçok ilacı gerisinde bırakıyor. Kış mevsiminde özellikle gribe karşı kalkan olan tavuk çorbası ile kışı hasta olmadan geçirebilirsiniz. Tavuk çorbası tarifi ve tavuk çorbasının faydaları nelermiş gelin hep birlikte öğrenelim.

TAVUK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet köy tavuğu budu
2 litre su
2 adet kuru soğan
Birkaç adet tane karabiber ve yenibahar
Bir yumurtanın sarısı
1/2 adet limonun suyu
Tuz
Maydanoz

TAVUK ÇORBASININ YAPILIŞI

Butların temiz olduğuna emin olun. Bol suda yıkadığınız tavuğu tencereye koyun. Üzerine suyu ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Tavuk suyu kaynamaya başladığında üzerinde köpükler oluşacaktır. Köpükleri temizlemeye özen gösterin.

Soğanları küp küp doğrayın. Kaynaya suya doğradığınız soğanları, tane karabiberleri, yenibaharı ilave edin. Karışımı yaklaşık bir saat kaynatın. Ardından ocaktan alın.

Tavuk suyunu süzgeçten geçirin. 4 su bardağı tavuk suyunu kullanmak için ayırın. Ilımış tavuğu tiftifleyin.
Tavuk suyuna 2 bardak su ilave edin. Parçaladığınız tavuk etlerini tavuk suyuyla tencereye alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Bir kase içinde limon suyunu ve yumurta sarısını iyice çırpın. Çorba suyundan bir kaşık alın ve terbiyenin içine ilave edip hızlıca karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş bir yandan da karıştırarak tencerenin içine ilave edin.
Çorbayı bu şekilde tuzunu ilave ederek 5, 10 dakika kaynatın.

Tavuk çorbası piştikten sonra kıyılmış maydanozu ekleyin. Afiyet olsun.

TAVUK ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşır. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sağlığa bin bir faydası olan tavuk suyu yapmak için önce buzluktan çıkarmamız gerek. Peki tavuk çözdürmenin en pratik ve doğru yolu nedir?

Bazı hastalıklar, insanda yüksek oranda su kaybına neden olur ve bol sıvı almaları önerilir. Bol sıvı almak, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etkenler ile antikorlarla mücadelede de oldukça etkili bir yöntemdir. Tavuk suyu çorba, kişilerin su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Ibn-i Sina'nın tedavi protekollerinde yer alan tavuk çorbası, günümüz bilim insanları tarafından da faydaları kanıtlandı. Tavuk suyu çorbanın içerisindeki maddelerin hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerini üretimine katkısı olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre; tavuk suyu, insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak ve mevsim geçişlerinde soğuk algınlıklarına ve diğer bazı hastalıklara karşı kalkan oluyor!

TAVUK ÇORBASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir kase tavuk çorbası yaklaşık 165 kaloridir.

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