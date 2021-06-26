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Tavuk dönerin içinden bağırsak, dana sucuktan domuz eti çıktı

26.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı et ve et ürünleri biriminde çalışan gıda mühendisi Cemal Alptekin Seçkin, hayvanlardan yapılan ürünlerde bağırsak, akciğer gibi organlara rastladıklarını belirtti.

Tavuk dönerin içinden bağırsak, dana sucuktan domuz eti çıktı

Vatandaşların sağlıklı tüketim yapmalarını sağlamak için çalışan Ankara Gıda Laboratuvarı Merkezi’nde yağ ürünlerinden et ürünlerine, hayvan yemlerinden alkole kadar birçok ürünün analizi yapılıyor. Şirketlerin özel istek üzerine merkeze başvurabildiği gibi, vatandaşlar da ALO 174 üzerinden şikayet ettikleri ürünün analizini yapılmasını isteyebiliyor.

''HER ÇEŞİT ÜRÜNÜN SAHTESİ MEVCUT''

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde Kimyasal Analizler Bölüm Sorumlusu Dr. Serhat Bilgehan Çınar, her türlü gıdanın kalite ve saflık analizlerini yaptıklarını belirterek, “Biliyorsunuz piyasada her çeşit ürünün sahtesi de mevcut. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıp insanların daha sağlıklı gıda tüketmesi adına her türlü çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kendisinin çalıştığı alanda bal ve yağ analizlerinin yapıldığını aktaran Dr. Çınar, “Özellikle balda ürün tebliğlerimiz var. Burada belirtilen kalite kriterleri ve saflık kriterleri söz konusu. Bununla ilgili balın yapısından bulunan şeker, enzim ve çeşitli amino asitlere bakılarak balın kalitesiyle ilgili bilgi sahibi oluyoruz veya tahşişe uğratılıp uğratılmadığına bakıyoruz. Piyasaya sunulan her ürün görüntü olarak kaliteli görünebilir ama yaptığımız denetimlerle bunlar bize geldiğinde gerçekten görüntüdeki kaliteli mi değil mi gibi çalışmaları burada detaylı analizler yaparak tespit ediyoruz. Buna göre de gerekli işlemler yapılıyor” diye konuştu.

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Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık ise numunelik ürünlerin ilk geliş yerini anlatarak şunları söyledi: Numunenin ilk giriş noktası burasıdır. İl Tarım Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğündeki mühendis arkadaşlarımızın sahadan aldığı denetim numuneleri ilk önce buraya geliyor. Burada sıcaklık, deformasyon, mühür kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili analizleri sisteme girilerek ilgili laboratuvara sevki yapılıyor. Uygun çıkmadığı taktirde firma itiraz hakkını kullanarak farklı bir laboratuvarda analiz tekrar yapılıyor. Yine aynı sonuç bulunuyorsa İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından idari ve para cezasına çarptırılıyor.

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DANA SUCUKTAN DOMUZ ETİ, TAVUK DÖNERDEN BAĞIRSAK

Et ve et ürünleri analiz biriminde çalışan mühendis Cemal Alptekin Seçkin et ve et ürünlerinde 24 süt ürünlerinde ise 29 farklı türde hayvan genini tespit edebildiklerini belirtti. Seçkin, dana sucuğun içine at veya domuz eti katılıp katılmadığını ayırt edebildiklerini söyleyerek, “ Genelde dana sucuk olarak üretilen ürünlerin içerisinden at eti, domuz eti gibi ürünlerle karşılaştığımız oluyor. Aynı şekilde diğer et ürünlerinde de karşımıza çıkıyor. Bize belirtilen etiket dışında gen tespit ettiğimiz zaman bunu tespit ettiğimize dair raporluyoruz. Et tebliğine aykırı olanlarla ilgili denetçi arkadaşlarımız gerekli işlemleri yerine getiriyorlar.

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Et ve et ürünleri içerisinde sıklıkla karşılaştığımız sahtekarlıklar genelde tavuk ürünlerin içinde deri ve kıkırdak parçalarının bulunması ya da büyükbaş hayvanlardan yapılan ürünlerde zaman zaman bağırsak, akciğer gibi diğer normalde pek tüketilmeyen organların katılması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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