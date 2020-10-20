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Tavuk dönerin içinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Satın aldığı tavuk dönerin içinde yolunmamış tavuk tüyünü görünce inanamadı. Kısa süreli şok yaşayan tüketici, Türkiye’nin en büyük beyaz et firmalarından birisinden aldığı tavuk dönerde karşılaştığı manzarayı sikayetvar.com sitesinde paylaştı.

Tavuk dönerin içinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı!

Türkiye’nin en büyük beyaz et firmalarından birisinin paketler halinde sattığı tavuk dönerinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı.

Tavuk döneri paketini açtıktan sonra et üzerindeki tüylerle karşılaşan tüketici gözlerine inanamadı.

Tüylü tavuk etinin fotoğrafını çeken tüketici sikayetvar.com sitesinde yaşanılanları şu şekilde anlattı:

“1 yıla yakın bir süredir aynı markadan tavuk döner tüketiyoruz. Bu seferkinde dikkatimi çeken şey aşağıda fotoğrafta görülen yolunmamış tavuk tüyleri oldu. Bundan sonra maalesef geriye kalan kısmı tüketemedim. Tüy kökleri o kadar kalındı ki midem bulandı. Midesi hassas bir insan olarak sabah kahvaltısını yapamadım. Bir süre tavuk döner yiyebileceğimi zannetmiyorum.”

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Yine aynı firmayla ilgili başka bir tüketicinin aldığı bütün tavuktan da yolunmamış tüy çıktı.

Gerekli belgelerle şikayetçi olacağını ifade eden tüketici, "Almış olduğumuz ürünü eve gelince açtıktan sonra büyük bir şaşkınlık içerisinde tavuğun tüylerinin üzerinde olduğunu gördük. Pandemi dönemimde sağlık, hijyen, temizlik korkusu ile yaşarken, ben bu ürünü çocuklarıma nasıl yedireyim? En kısa zamanda gerekli yerlere elimde belgelerimle gidiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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