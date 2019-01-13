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Tavuk etiyle zehirlendiği sanılan 2 köpek öldü -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği sanılan 3 köpekten 2'si telef oldu.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği sanılan 3 köpekten 2'si telef oldu.

Cevat Şakir Mahallesi'nde oturan aşçı Erdal Erdoğan, geçen perşembe akşamı işten dönünce, golden cinsi 4 yaşındaki 'Kuçi' ve 9 aylık 'Çiko' isimli köpeklerini gezinti yapmaları için bahçeden sokağa saldı. Eve girip yemek yiyen Erdoğan, bir süre sonra köpeklerinin de karınlarını doyurmak için onlara seslendi. Köpekler gelmeyince, Erdoğan, çevreyi kontrol etmeye çıktı. Erdoğan, can dostlarından birini otomobilin altında, diğerini ise yolda telef olduğunu gördü. Yolda, bir sokak köpeği de can çekişirken bulundu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla gelen belediye ekipleri, sokak köpeğini Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Köpek burada tedaviye alındı. Telef olan köpekler ise belediye ekiplerince yoldan alındı. Çevrede yapılan araştırmada tavuk eti parçaları bulundu. Köpeklerin, tavuk etine karıştırılan tarım ilacıyla zehirlendiğinin tahmin edildiği belirtildi. Tavuk etlerinden incelenmek üzere örnekler alındı.

Yaşadığı üzücü olaya tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Erdal Erdoğan, 'bebeklerinin melek olduğunu' belirtip, "Bu katliam için nasıl uğraştıysa, biz de uğraşacağız. Bu gece ve her gece huzursuz ol" yazdı.

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