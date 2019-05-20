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Tavuk hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kümesten 15 tavuk çalan hırsızlar yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden M.Z.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kümesten 15 tavuk çalan hırsızlar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden M.Z. Şehit Kale İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek bahçe içerisinde bulunan kümesinden 15 adet tavuğunu çalındığını ifade ederek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler B.A., M.A., ve M.E. kısa sürede tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde tavukların bir kısmının öldüğünü ve çöpe attıklarını diğerlerini ise hayvan alım satım işi yapan bir kişiye sattıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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