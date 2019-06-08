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"Tavuk karası" hastası gencin umudu kök hücre nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencisiyken tavuk karası hastalığına yakalanan ve gözlerindeki görme kaybı ilerleyen Bülent Aygün, kök hücre nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşmak istiyor - Bülent Aygün: "Tavuk karası hastalığı hayatımı kararttı, hayatımı bitirdi. Bundan kurtulmak, dünyayı daha iyi görmek ve daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Bülent Aygün, yakalandığı tavuk karası (gece körlüğü) hastalığından kurtulmak için kök hücre nakli ameliyatı olacağı günü bekliyor.

Yaşadığı görme kaybı nedeniyle lise eğitimine devam edemeyen ve gün geçtikçe görme kaybı ilerleyen 25 yaşındaki Aygün, kararan dünyasının yeniden aydınlanması için kök hücre nakli ameliyatı olmak istiyor.

Birçok hastaneye başvurmasına rağmen 7 yıldır hastalık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Aygün'ün tedavi giderlerinin karşılanması için gerekli izinlerin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Yüzde 64 görme kaybı yaşayan Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de lise öğrencisiyken gözlerinde görme kaybı başladığını söyledi.

Tedavi olmak için gittiği İstanbul'daki özel hastanede kendisine "tavuk karası" hastalığı teşhisi konulduğunu anlatan Aygün, şunları belirtti:

"Bunun tedavisinin olmadığını söylediler. Kök hücre nakli sadece Kayseri ve Ankara'da yapılıyor. Kayseri Acıbadem Hastanesine giderek Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk ile görüşüp muayene oldum. Tedavi için kök hücre nakli yapılabileceğini söyledi. Bu hastalığın tedavisi yeni yeni çıkmış. Tedavim için 60 bin lira gerekiyor. Bunu karşılayacak maddi durumum yok. Bir ay önce Kayseri'ye gittim. Ameliyat olursam 4 kat daha iyi görebileceğimi ve yüzde 90 civarında görme imkanına kavuşacağımı söylediler. Ameliyat olmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum."

-Yaşı ilerledikçe görme kaybı daha da yükseldi

Aldığı raporlarda görme kaybının yüzde 64 olduğunu ancak yaş ilerledikçe görme kaybının daha da yükseldiğini vurgulayan Aygün, kök hücre nakli ameliyatı için kendisine sıra geldiğini, ağustos ayının başında ameliyat olması gerektiğini anlattı.

Başlattıkları kampanyayla talep edilen ücretin toplanması halinde ameliyat olarak sağlığına kavuşacağını aktaran Aygün, "Bu hastalığım nedeniyle çalışamıyorum, eğitimime devam edemiyorum. Her şeyim yarıda kaldı. Tavuk karası hastalığı hayatımı kararttı, hayatımı bitirdi. Bundan kurtulmak, dünyayı daha iyi görmek ve daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Ameliyat için yardım bekliyorum." diye konuştu.

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