HABER

Tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, evinin bahçesindeki tavuk kümesinde 4 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.P.

Tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, evinin bahçesindeki tavuk kümesinde 4 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.P. (30), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.P.'nin Yağcılar Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine herekete geçen jandarma, A.P.'nin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesindeki aramada, tavuk kümesinde etrafı bezle örtülmüş saksılar içinde, boyları 90 ile 110 santimetre arasında değişen 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.P., gözaltına alındı. Şüpheli, Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçiridikten sonra Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. A.P. burada verdiği ifadesinde suçunu itiraf edip, kullanıcı olduğunu, Hint kenevirlerini kendisi için yetiştirdiğini söyledi. A.P.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltıTavuk kümesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

PARTNERHerkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...Herkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...
Soygun şüphelisi uzman çavuş: Kumar yüzünden her şeyimi kaybettimSoygun şüphelisi uzman çavuş: Kumar yüzünden her şeyimi kaybettim
BİFO, Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu ile sezonu açıyorBİFO, Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu ile sezonu açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.