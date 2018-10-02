Tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, evinin bahçesindeki tavuk kümesinde 4 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.P. (30), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.P.'nin Yağcılar Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine herekete geçen jandarma, A.P.'nin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesindeki aramada, tavuk kümesinde etrafı bezle örtülmüş saksılar içinde, boyları 90 ile 110 santimetre arasında değişen 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.P., gözaltına alındı. Şüpheli, Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçiridikten sonra Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. A.P. burada verdiği ifadesinde suçunu itiraf edip, kullanıcı olduğunu, Hint kenevirlerini kendisi için yetiştirdiğini söyledi. A.P.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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