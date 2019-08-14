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Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde çiftçilik yapan Sedat Karaca'ya ait tavuk, 3 ördek yavrusuna annelik yapıyor.

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde çiftçilik yapan Sedat Karaca'ya ait tavuk, 3 ördek yavrusuna annelik yapıyor.

Eskipazar'a bağlı Karahasanlar köyünde yaşayan Sedat Karaca, hastalık geçirip ölen ördeğin yumurtaları için Hint tavuğunun kuluçkaya yatmasını sağladı. 27 gün sonra 3 ördek yavrusu dünyaya geldi. Ördek yavrularının yanından hiç ayrılmayan tavuk, onları sahiplendi. Tavuğun ördek yavrularına sahip çıkmasını görenlere şaşkınlık yaşattığını ifade eden Sedat Karaca, "Arkadaşlar 'Yapamazsın' dediler ama ördek yavrularını çıkarmayı başardık. Gerçekten enteresan bir olay. Büyütüyor, annelik yapıyor. Hiç ayırt etmedi. Önümüzdeki ay inşallah tavukların altına hindi yumurtası koyacağım. Hindi yavrusu çıkartacağız" diye konuştu.

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