Tavuk paraşütle uçaktan atladı

\u00c7in'de kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde havalanan model u\u00e7aktan para\u015f\u00fctle bir tavuk at\u0131l\u0131yor. Zemine yumu\u015fak ve sa\u011flam sa\u011flam bir ini\u015f yapan tavu\u011fun bu e\u011flenceli anlar\u0131 b\u00f6yle kaydedildi.PARTNERAmerika\u2019dan al\u0131\u015fveri\u015f yapman\u0131n tam zaman\u0131Bebe\u011fiyle birlikte camdan atlad\u0131\u00c7at\u0131dan \u00e7at\u0131ya atlarken a\u015fa\u011f\u0131 d\u00fc\u015fen Rus genci ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi
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