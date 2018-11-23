HABER

Tavuk paraşütle uçaktan atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.11.2018 08:00 | Son Güncelleme

Tavuk paraşütle uçaktan atladı, izleyenleri eğlendiren anlar kaydedildi.

Çin'de kaydedilen görüntülerde havalanan model uçaktan paraşütle bir tavuk atılıyor. Zemine yumuşak ve sağlam sağlam bir iniş yapan tavuğun bu eğlenceli anları böyle kaydedildi.

PARTNERAmerika’dan alışveriş yapmanın tam zamanıAmerika’dan alışveriş yapmanın tam zamanı
Bebeğiyle birlikte camdan atladıBebeğiyle birlikte camdan atladı
Çatıdan çatıya atlarken aşağı düşen Rus genci yaşamını yitirdiÇatıdan çatıya atlarken aşağı düşen Rus genci yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk paraşüt çin

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan atanamayan öğretmenlerle ilgili dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan atanamayan öğretmenlerle ilgili dikkat çeken açıklama!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğiyle birlikte camdan atladı

Bebeğiyle birlikte camdan atladı

Çatıdan çatıya atlarken aşağı düşen Rus genci yaşamını yitirdi

Çatıdan çatıya atlarken aşağı düşen Rus genci yaşamını yitirdi

Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

"Yılan Adam" şovunda görülmemiş olay

"Yılan Adam" şovunda görülmemiş olay

Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı

Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı

Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.