Tavuk sote tarifi: Yumuşacık etler ve sebzelerin uyumu

Tavuk sote tarifi, kendisine has pişirme tarzı olan ve bol sebzelerle hazırlanan bir ana yemek. Tavuk göğsü ile hazırlanan tarifimiz mutlaka lokum kıvamında olmalı. Yüksek ateşte tava sallanarak malzemeler pişirilir. En önemli detay sebzelerin rengini kaybetmemesi ve etlerin yumuşacık olmasıdır. İşte tavuk sote tarifi yapılışı.

TAVUK SOTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

Bir adet kırmızı bier

Bir adet büyük boy domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

İsteğe bağlı baharat çeşitleri

TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

Teflon tencereye sıvı yağı alın.

Orta ateşte yağı iyice ısıtın.

Tencereye tavuk göğsünü alın.

Ocağın altını iyice açın ve tavukları soteleyin.

Tavukları 10 dakika kavurduktan sonra içine minik minik küp şeklinde doğranmış soğanları ilave edin.

Soğanları 3, 4 dakika kavurduktan sonra, tohumları çıkarılmış dilimlenmiş biberleri de tencereye alın.

Biberlerin de dirilikleri gittikten sonra kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız domatesleri de malzemelerin içine katın ve tüm malzemeleri bir 5 dakika kadar daha soteleyin.

Domatesler suyunu çektikten sonra tuzu ve baharatları ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika kısık ateşte tavuk sote yemeğini pişirin. Afiyet olsun.

TAVUK SOTE TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tavuk sote tarifinin daha lezzetli olması için içine sarımsak ekleyebilirsiniz. Ancak sarımsakları yemeğin son 15 dakika pişme süresinde ilave etmelisiniz. Böylelikle yemeğin lezzeti artacaktır.

Sebzeli tavuk sote tarifini hazırlarken domatesin kabuklarını mutlaka soymalısınız.

Tavuk sote tarifine en çok yakışan baharat ise karabiberdir.

TAVUK SOTE YANINA HANGİ YEMEKLER YAKIŞIR?

Pirinç pilavı tavuk sote yemeğinin en güzel tamamlayıcısıdır. Tavuk sote tarifinin yanına makarna çeşitleri ve patates püresi de hazırlayabilirsiniz. Akşam yemeği menüsü için önerimiz ise; şehriye çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı ve çoban salatası olacaktır.

TAVUK SOTE ÇEŞİTLERİ

Kolay tavuk sote tarifinin yanı sıra mantarlı tavuk sote tarifi, kremalı tavuk sote tarifi, patatesli tavuk sote tarifi ve körili tavuk sote tarifi hazırlayabilirsiniz.

TAVUK SOTE KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon tavuk göğsü 288 kaloridir.

