Tavuk sote tarifi: Yumuşacık etler ve sebzelerin uyumu

Tavuk sote tarifi, kendisine has pişirme tarzı olan ve bol sebzelerle hazırlanan bir ana yemek. Tavuk göğsü ile hazırlanan tarifimiz mutlaka lokum kıvamında olmalı. Yüksek ateşte tava sallanarak malzemeler pişirilir. En önemli detay sebzelerin rengini kaybetmemesi ve etlerin yumuşacık olmasıdır. İşte tavuk sote tarifi yapılışı.
Yarım kilo kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
2 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
Bir adet kırmızı bier
Bir adet büyük boy domates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
İsteğe bağlı baharat çeşitleri
Tavuk sote tarifinin daha lezzetli olması için içine sarımsak ekleyebilirsiniz. Ancak sarımsakları yemeğin son 15 dakika pişme süresinde ilave etmelisiniz. Böylelikle yemeğin lezzeti artacaktır.
Sebzeli tavuk sote tarifini hazırlarken domatesin kabuklarını mutlaka soymalısınız.
Tavuk sote tarifine en çok yakışan baharat ise karabiberdir.
Pirinç pilavı tavuk sote yemeğinin en güzel tamamlayıcısıdır. Tavuk sote tarifinin yanına makarna çeşitleri ve patates püresi de hazırlayabilirsiniz. Akşam yemeği menüsü için önerimiz ise; şehriye çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı ve çoban salatası olacaktır.
Kolay tavuk sote tarifinin yanı sıra mantarlı tavuk sote tarifi, kremalı tavuk sote tarifi, patatesli tavuk sote tarifi ve körili tavuk sote tarifi hazırlayabilirsiniz.
Bir porsiyon tavuk göğsü 288 kaloridir.
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