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  4. Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

26.12.2024 18:36
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Denizli'de mayıs ayında yatağında ölü bulunan 34 yaşındaki Cennet Özveren’in, ölüm sebebi ortaya çıktı. Özveren'in yediği kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yerinin sahibi Sezgin Demir, tutuklandı.

Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı. İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu. Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

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TUTUKLANDI!

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cennet Özveren ile Ümit Yeşil'in, tavuğu yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittikleri ve dört saatlik tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Denizli tavuk
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