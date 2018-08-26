Tavuklar köstebeği böyle avladı

ABD'de amatör kameraya kaydedilen görüntülerde bahçede bulunan tavukların yakaladığı küçük köstebeğin zor anlarını gösteriyor. Bahçede buldukları köstebeği gagalayan tavuklar, onu avlamak için adeta yarıştı. Minik havyanı gaga darbeleriyle avlayan tavuk ise, avıyla oradan uzaklaşmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi.

