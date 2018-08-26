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Tavuklar köstebeği böyle avladı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Bahçede bulunan tavuklar buldukları minik köstebeği gagalarıyla avlamaya çalıştı. Bu ilginç anlar kameraya kaydedildi.

ABD'de amatör kameraya kaydedilen görüntülerde bahçede bulunan tavukların yakaladığı küçük köstebeğin zor anlarını gösteriyor. Bahçede buldukları köstebeği gagalayan tavuklar, onu avlamak için adeta yarıştı. Minik havyanı gaga darbeleriyle avlayan tavuk ise, avıyla oradan uzaklaşmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi.

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tavuk köstebek av horoz

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