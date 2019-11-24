HABER

Tavukları zehirlendi! Gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste baktığı tavukları zehirlenen Medine Göde, telef olan tavuklarının ardından gözyaşı döktü.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyünde tarım ve hayvancılık yapan Bekir ve Medine Göde çifti, köyde bulunan evlerinin bahçesindeki kümeste besledikleri tavukların yem ve suyunu vererek Kadirli’deki evlerine gitti. Bir gün sonra köye gelen Göde çiftçi kümeste gördükleri manzara karşısında şok yaşadı.

ZEHİRLENME TEŞHİSİ KOYULDU

Kümesteki tavukların 21 tanesinin telef olup yerde yattığını gören Bekir Göde ölmüş tavuğun birini alarak Kadirli ilçesindeki veteriner hekime götürdü. Tavuğu inceleyen veteriner hekim tavukların zehirli bir madde verilerek zehirlendiği teşhisini koydu.

"BU KADAR DA OLMAZ Kİ..."

Kümesteki ölü tavukların yanında gözyaşları içerisinde olayı anlatan Medine Göde, "Bu kadar da olmaz ki, böyle bir vicdansızlık olur mu. Öldüğü için ağlamıyorum. Ama böyle fırsat bulup akşamdan zehir atıp tavuklarımı öldürdükleri için ağlıyorum. Her bir tavuğa bir yumurta denir. Ben gittiğine üzülmüyorum ama bu şekilde yapmalarına üzülüyorum" dedi.

Eşi Bekir Göde ise, “Tavukları yemledim, sularını koydum. Akşam Kadirli’ye gittim. Akşam da Kadirli’de kaldık. Daha sonra köye geldiğimizde böyle bir durumla karşılaştık. Tavuğun birini aldım veterinere götürdüm. Veteriner bunlar zehirlenmiş dedi” şeklinde konuştu.

Bekir ve Medine Göde çifti tavuklarını zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyor.

Kaynak: İHA

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Yine aynı kabus: 1 ölüYine aynı kabus: 1 ölü
Asırlık dede gençlere taş çıkartıyorAsırlık dede gençlere taş çıkartıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk zehirlenme Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Yine aynı kabus: 1 ölü

Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Binlerce öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü

Büyükçekmece'de pilates hocası kocası tarafından vuruldu

Pilates hocası dehşeti yaşadı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İBB iptal edilen ihaleyi yeniden açtı

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.