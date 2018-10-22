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Tavuklarını çalan tilkiyi elleriyle besleyerek evcilleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gölkaya ilçesinde Bülent Beşel, tavuklarını çaldığını iddia ettiği tilkiyi zaman içersinde evcilleştirip, elleriyle beslemeye başladı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gölkaya ilçesinde Bülent Beşel, tavuklarını çaldığını iddia ettiği tilkiyi zaman içersinde evcilleştirip, elleriyle beslemeye başladı. Düzce merkezinde büfe işleten ve hafta sonlarını Derdin köyündeki evinde geçiren Bülent Beşel, beslediği tavukların zamanla eksildiğini fark etti. Takibe başlayan Beşel, tavukların bir tilki tarafından götürüldüğünü gördü. Tavuklarını korumak isteyen Bülent Beşel, tilkinin kümese ulaşmak için geçtiği yola yiyecek koydu. Beşel, iddiaya göre, bu yöntemle tavukları yerine verdiği yiyeceğe alıştırdığı tilkiyi bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Tilkiyi besleyerek tavukları koruduğunu belirten Bülent Beşel, "Köyümüzdeki evimizde tavukları alan tilkiyi buldum ve öldürmek yerine elimle beslemeyi alıştırdım. Bir süre sonra tavukları almamaya, sadece benim verdiğim yemeklerle beslenmeye başladı. Evde artık olan köfte, poğaça gibi yiyecekleri veriyorum ve gidiyor. Böylelikle tavukları korumuş oluyorum" dedi.

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