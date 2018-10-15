Tavuklarını yediği iddiasıyla köpeği iple ağaca asarak öldürdü

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddialara göre, mahalle sakinlerinden R.B. (48), tavuklarını yediği iddiasıyla bir köpeği iple ağaca asarak öldürdü.
Vatandaşlar tarafından ölü bulunan köpek, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeği astığı iddia edilen R.B.'yi gözaltına aldı.
(İHA)
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