HABER

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yemek yapmak için ocağa koyduğu düdüklü tencerenin yüzüne patlaması sonucunda yüz ve omuz bölgesinde yanıklar oluşan 40 İsmail Ünal, düdüklü tencere firmasından şikayetçi olacak.Olay, Işıklar Mahallesi Ecemgül Sokak’ta meydana geldi.

Eskişehir’de, yemek yapmak için ocağa koyduğu düdüklü tencerenin yüzüne patlaması sonucunda yüz ve omuz bölgesinde yanıklar oluşan 40 İsmail Ünal, düdüklü tencere firmasından şikayetçi olacak.
Olay, Işıklar Mahallesi Ecemgül Sokak’ta meydana geldi. 40 yaşındaki börek ustası İsmail Ünal, geçen Perşembe akşamı patatesli tavuk yapmak için malzemelerini düdüklü tencereye koyup ocağa bıraktı. Ünal, mutfaktaki diğer işlerini hallettiği esnada yaklaşık 10 dakika sonra düdüklü tencere patladı. Patlayan tencere kapağı önce duvardan sekti ardından Ünal’ın yüzünün sol kısmı ve omzuna isabet etti. Yere yığılan İsmail Ünal, o sırada evde bulunan arkadaşının yardımıyla taksiye bindirilerek önce Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülüp ilk müdahalesi yapıldı. Yüzünde ikinci derecede yanık olduğu belirlenen Ünal, buradan Eskişehir Şehir Hastanesine gönderilerek Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

“Önce duvara geldi, ardından kafama geldi”
Yapılan tedavinin ardından evinde dinlenen İsmail Ünal, yaşadıklarını anlatıp düdüklü tencere firmasına dava açacağını belirtti. Ünal, "Börek ustasıyım. Mutfağa yabancı değilim. Akşam geldim iş çıkışında yemek yapmak istedim. Ocağa düdüklüyü koydum. Suyunu, derecesini her şeyini kontrol ettim. Numaraları var onlar kontrol edip altını yaktım. 10 dakika sonra düdüklü patladı. Önce duvara geldi, ardından kafama geldi. Ocağa 1 metre uzaklıktaydım. Sol tarafımdan sıcak su geldi, arkasından da tencerenin kapağı geldi. Hemen hastaneye acile gittim. Orada yatış verdiler. ikinci dereceden yanık tedavisi görüyorum" ifadelerini kullandı.

“Bunu imal edenlerin biraz daha dikkatli olması lazım çünkü insan hayatı”
Ünal, düdüklü tencere firmasından şikayetçi olacağını da söyleyerek, “Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Nereye kadar giderse, hakkımı arayacağım. Bu gibi şeyler çok tehlikeli. Bunları bilinçlendirmek lazım. Bunu imal edenlerin biraz daha dikkatli olması lazım çünkü insan hayatı. Neden patladığı konusunda hiçbir bilgim yok. Ama anormal bir şey yoktu. Çünkü daha önce de kullandım. Kullandığım için biliyorum. Dikkatli de olurum her zaman ama bu sefer patladı” şeklinde konuştu.

“Yanımda arkadaşım vardı, o alıp hastaneye götürdü”
Ayrıca İsmail Ünal, “Yüzümde var, omzumda var. Kapak gelip kafamı yardı biraz, dikiş atıldı. Kapak fırladıktan sonra omzuma çarpıp yere düşüyor. Zaten sonrasında kendimi kaybettim. Yanımda arkadaşım vardı, o alıp hastaneye götürdü. Kendi çabamla da gidemedim hastaneye. Yalnız başıma olsaydım yığılıp kalırdım yarım saat yerde. Yanık tedavisi çok zor. Kafamı tam çeviremiyorum. Kulağım tam duymuyor. Hava ile teneffüs etmemesi lazım yüzümün. Sürekli de kremliyorum. Bu yüzden de dışarı çıkamıyorum. Sonuna kadar da şikayetçi olacağım” dedi.

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu

Tavuklu patates hayatına mal oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.