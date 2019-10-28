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Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kurduğu özel ekiple, tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsızı yakaladı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ve Kestel ilçelerinde meydana gelen hırsızlık ve yaralama olaylarını aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kurduğu özel ekiple, tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsızı yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ve Kestel ilçelerinde meydana gelen hırsızlık ve yaralama olaylarını aydınlatmak için özel ekip kurdu. Edinilen bilgiye göre, G.A. ve M.A.’nın evine giren, E.Z. ve O.A.’nın otomobilini çalan, B.A ve C.G.’yi bıçakla yaralayan ve H.O., Y.T. ve D.K.’nın bağ evine girerek jeneratör, tavuk ve çeşitli bağ malzemelerini çalan kişiyi yakalamak için özel ekip kuruldu. Otomobillerin genellikle sağ arka camlarının kırılarak düz kontak yöntemi ile çalındığı, hırsızın, yalnız yaşayan yaşlıların evlerine ise balkon ve pencereleri tornavida ile açarak girdiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında daha önceki dönemlerde işlenen suçlar üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin arkadaş çevresinden yola çıkarak hırsızın S.Y. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanmasına hem sivil hem de resmi olarak Yıldırım Karapınar Mahallesinde devriye atan ekipler, kaçmak üzere olan S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Suçlarını itiraf eden S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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