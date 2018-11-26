Taydun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF Başkanı ve kurullarını istifaya davet etmesinin ardından federasyon başkanı Yıldırım Demirören'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Tayfun Bayındır'dan sarı-kırmızılı kulüple ilgili flaş bir iddia geldi.

Bayındır, CNN Türk'deki programında Demirören'i istifaya davet eden Galatasaray Başkanı Cengiz'e, "Sayın Cengiz bu federasyonun istifasını istiyor ya, çok net söylüyorum istifasını istediği bu federasyon Galatasaray'ı UEFA'da ceza almaktan kurtarmıştır. Bu kadar net söylüyorum. Hadi 'hayır böyle bir şey olmadı' desin bana bakayım" iddiasında bulundu.

Bayındır, düdüklerini asmasını istediği 3 hakemin düdük çaldığı ve 2012 yılından bu yana görevde olan Yıldırım Demirören federasyonu döneminde Galatasaray'ın dört tane şampiyonluk yaşamasına dikkat çekti.



