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Tayfaların ağ mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını onarmak için harcıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını onarmak için harcıyor.

Av yasağının başlamasının ardından 15 günlük istirahate çekilen tekne tayfaları, yeni sezon için sabah erken saatlerde ağ mesaisine başlıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başladığını ve yeni sezon açılana kadar balıkçıların limanda ağ ve tekne bakımı ile mesailerinin devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların bu günlerde mesailerini ağ onararak geçirdiğini, "4 aylık zamanı balıkçıların yeni sezon için en iyi şekilde geçirecek. Balıkçıların ağlarını ve teknelerini en iyi şekilde tamir etmeleri gerekiyor. 1 Eylül'e kadar balıkçılarımız ağ onararak yeni sezonu bekleyecek." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet de yeni sezon için hazırlıklara hızla devam ettiklerini dile getirdi.

Şeremet, bu sezonun balıkçılar için verimli geçmediğini ifade ederek, "Bu sezon sezonu erkenden bitirdik. Balıkçıların yüzde 80'i 3 ay önceden paydos etti. Bu sene Marmara'da istediğimiz balık olmadı. Karadeniz'de palamut oldu ondan para kazandık. Yeni sezon için çalışmalarımıza başladık. Ağ mesaimize devam ediyoruz. 4 ay boyunca ağ tadilatı gemi tadilatı, bakımlar, makineler, radarların bakımı, eksiklerimizi tamamlayıp en iyi şekilde yeni sezona 'Vira Bismillah' diyeceğiz." diye konuştu.

Gırgır avcılığıyla 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 av sezonu, 15 Nisan itibarıyla tüm denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı dönemine girilmesiyle sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Tekirdağ

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