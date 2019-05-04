Tayfaların ağ mesaisi başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için günlük mesailerini ağlarını onarmak için harcıyor.

Av yasağının başlamasının ardından 15 günlük istirahate çekilen tekne tayfaları, yeni sezon için sabah erken saatlerde ağ mesaisine başlıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başladığını ve yeni sezon açılana kadar balıkçıların limanda ağ ve tekne bakımı ile mesailerinin devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların bu günlerde mesailerini ağ onararak geçirdiğini, "4 aylık zamanı balıkçıların yeni sezon için en iyi şekilde geçirecek. Balıkçıların ağlarını ve teknelerini en iyi şekilde tamir etmeleri gerekiyor. 1 Eylül'e kadar balıkçılarımız ağ onararak yeni sezonu bekleyecek." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet de yeni sezon için hazırlıklara hızla devam ettiklerini dile getirdi.