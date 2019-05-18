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Tayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

ERZURUM'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu yüzü yanan ortaokul öğrencisi Tayfun Aydın (11), hastanede tedaviye alındı.

Tayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu yüzü yanan ortaokul öğrencisi Tayfun Aydın (11), hastanede tedaviye alındı.
Olay, 11 Mayıs günü Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde meydana geldi. Yakutiye ilçesi Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Tayfun Aydın, kardeşiyle birlikte dedesi İzzet Aydın'ı ziyaret etmek için gittiği köyde, oyun oynamaya dışarı çıktı. Bu sırada çocuklar, etraftan topladıkları çalı çırpıyı yakıp, sprey boya kutusunu da ateşe attı. Boya kutusu bu sırada yere eğilen Tayfun’un yüzüne doğru patladı. Tayfun Aydın'ın yaralandığını gören arkadaşları, yetişkinlere haber verdi. Yüzünde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Tayfun Aydın, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Tayfun Aydın, yaşananları şöyle anlattı:
"Bisiklet sürüyordum. Kardeşim ve arkadaşları oyun oynuyordu. Ben de yanlarına gittim. Yerden çubuk almak için eğildim. Ayağı kalkınca birden sprey boya patladı. Ben bilmiyordum onu oraya attıklarını. Ben de korktum aşağıya doğru kaçtım biraz. Yüzümdeki plastik parçaları almaya çalıştım. Halamı ve amcamı çağırdılar. Onlarla hastaneye geldik. Doktorlar güneşe çıkmamamı, yoksa yüzümde lekeler oluşacağını söylediler. Bir daha ateşe yaklaşmam ve maytapla asla oynamam. Çocuklar da ateşe yaklaşmasın, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar. Babaannem ve halam beni merak etmesinler, çok iyiyim."
Eşinin 6 yıl önce elektrik akılıma kapılarak iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen anne Hatice Aydın ise, “Olay sırasında ben yoktum. Tayfun, küçük oğlumla beraber dedesindeydi. Köye gittikten iki saat sonra haber geldi. Çocuklar ateş yakmışlar Tayfun da yanlarına gitmiş. O sırada ateşin içine sprey boya atmışlar. O Tayfun'un yüzüne patlamış. Dedesi beni aradığında acile gelmişlerdi. Ben hastaneye geldiğimde oğlumun durumu kötüydü. Sprey boya kutusunun parçaları yüzündeydi. Tedavi sonrası şimdi iyi çok şükür. Durumu iyiye gidiyor. 1 yıl dikkat edilecek, güneşe çıkmayacak. Eğer 1 yıl dikkat edersek, doktor iz kalmayacağını söyledi. Eşimden kalan maaşla üç çocuğum ve ben geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Tayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandıTayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandıTayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandıTayfun, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlamasıyla yaralandı

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