Tayfun Demir Londra'da mı? Tayfun Demir'in baktığı hayvanlar ne olacak? Youtuber Tayfun Demir'in kanalından paylaşım yapıldı!

Kendini öldü göstererek 2007 yılından bu yana nüfus kaydı olmayan Youtuber Tayfun Demir yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Hayvan videoları dışında yardıma muhtaç ve hasta kişilere bağış toplayan Youtuber Tayfun Demir'in; resmi evrakta sahtecilik, organ satışı, dolandırıcılık gibi birçok suçtan 6 ilde arandığı ortaya çıktı. Ülke sınırları içerisinde uzun zamandır aranan Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu. 6 ay süren bir teknik takibin ardından Asayiş Şube ekipleri ve Bilgi Teknolojileri Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Youtuber Tayfun Demir'in baktığı hayvanlara ne olacak merak ediliyordu, cevap geldi.

TAYFUN DEMİR LONDRA'DA MI?

Youtuber Tayfun Demir'in Youtube kanalından bir video paylaşılarak "Tayfun Demir Londra'da" denildi. Tayfun Demir'in yaşadığı evi kendisinin satın aldığını belirten ve ismini açıklamayan kişi, sürekli Tayfun Demir'e güvendiğini söyleyerek sincap videosu çekti. Cezaevine giren Tayfun Demir'in Londra'dan Youtube videosu paylaşması takipçilerine Tayfun Demir Londra'da mı sorusunu sordurttu. Youtuber Tayfun Demir'in evi ve beslediği hayvanlar ne olacak sorularının da cevabını veren arkadaşı, bir süre Demir'in hesabından videolar paylaşmaya devam edeceğini belirtti.