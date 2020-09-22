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Tayfun Demir Londra'da mı? Tayfun Demir'in baktığı hayvanlar ne olacak? Youtuber Tayfun Demir'in kanalından paylaşım yapıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Sosyal Medya fenomeni Youtuber Tayfun Demir hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilmişti. Ünlü Youtuber Muğla'da yakanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde olan Tayfun Demir'in Youtube hesabından paylaşım yapıldı. Tayfun Demir'in baktığı hayvanlara ne olacak merak eden kişilere videodan yanıt geldi. Peki Tayfun Demir Londra'da mı?

Kendini öldü göstererek 2007 yılından bu yana nüfus kaydı olmayan Youtuber Tayfun Demir yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Hayvan videoları dışında yardıma muhtaç ve hasta kişilere bağış toplayan Youtuber Tayfun Demir'in; resmi evrakta sahtecilik, organ satışı, dolandırıcılık gibi birçok suçtan 6 ilde arandığı ortaya çıktı. Ülke sınırları içerisinde uzun zamandır aranan Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu. 6 ay süren bir teknik takibin ardından Asayiş Şube ekipleri ve Bilgi Teknolojileri Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Youtuber Tayfun Demir'in baktığı hayvanlara ne olacak merak ediliyordu, cevap geldi.

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TAYFUN DEMİR LONDRA'DA MI?

Youtuber Tayfun Demir'in Youtube kanalından bir video paylaşılarak "Tayfun Demir Londra'da" denildi. Tayfun Demir'in yaşadığı evi kendisinin satın aldığını belirten ve ismini açıklamayan kişi, sürekli Tayfun Demir'e güvendiğini söyleyerek sincap videosu çekti. Cezaevine giren Tayfun Demir'in Londra'dan Youtube videosu paylaşması takipçilerine Tayfun Demir Londra'da mı sorusunu sordurttu. Youtuber Tayfun Demir'in evi ve beslediği hayvanlar ne olacak sorularının da cevabını veren arkadaşı, bir süre Demir'in hesabından videolar paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

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TAYFUN DEMİR'İN BAKTIĞI HAYVANLARA NE OLDU?

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Youtuber Tayfun Demir'in Youtube kanalından paylaşım yapan kişi merak edilen sorulara da cevap verdi. Youtuber Tayfun Demir'in baktığı hayvanlara ne olacak merak eden hayvanseverlere, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde bulunan evde yaşayan hayvanlara bakması için bir bakıcı tutacağını ve evin tadilatının devam edeceğini açıkladı.


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