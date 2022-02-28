Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar dün gece Metin Özülkü'nün sahne aldığı mekanda görüntülendi. Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yanında eski eşi Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu vardı. Bu kapsamda Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Beste Açar ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

TAYFUN DUYGULU'NUN ESKİ EŞİ BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızıdır.

Beste Açar, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Fakat, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini Engin Açar ile yapan Beste Haravon, bu defa mutluluğu yakaladı.

BESTE AÇAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beste Açar, 48 yaşında ve İzmirlidir. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Beste Açar son olarak eski eşi Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu ile birlikte Metin Özülkü'yü dinlerken görüntülenmiştir.

