MAGAZİN

Tayfun'dan Emrah'a: Seni seviyorum baba! 6 yıl oldu...

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dönem dönem yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan yine sosyal medya hesabı üzerinden babasına seslendi.

Tayfun'dan Emrah'a: Seni seviyorum baba! 6 yıl oldu...

Katıldığı evlenme programında tanıştığı Funda Çakır ile evlilik yolunda ilerleyen Tayfun Erdoğan bir süredir babası Emrah’la ilgili paylaşımda bulunmuyordu. Yaptığı paylaşımlarla magazin sayfalarında yer bulan Tayfun, duygu ve sitem yüklü satırlarla yine babasına seslendi.

İşte Tayfun Erdoğan’ın hesabından yaptığı o paylaşım:

“Biliyorum ki göreceksin bu resmî duyacaksın bunları evet biliyorum, ya içten içe gördüğün zaman yine bana söyleneceksin kızacaksın yada içten içe bir boşluğa bırakacaksın kendini onu da biliyorum evet, zor mu ki, ne olurdu arasan “Gel oğlum 6 yıl oldu artık bitsin” desen, “nereye kadar böyle” desen, eskisi gibi baba oğul gururlu gururlu benimle resimler çekinsen… Benimle derbi maçlarında iddiaya girerdin yine girmez miyiz, resim koyarsın mesela bir sabah kahvaltısında ‘Oğullarımla sabah kahvaltım’ diye, ben bile heyecanlanıyorum yazarken, yaşamayalım mı evlat baba ilişkisini. “Gelsen” desen, “evet hatalarımız oldu, sen de ben de anladık” desen, ben koşa koşa gelir elini öperim zaten. Unutma ben senin sana hayran olan seni idol olarak gören oğlunum ve bir gün kazandığın ödülünü senin yerine almaya gideceğim günü hep hayal ederek bekliyorum. Affetmek Allah'a mahsustur ve hatalar insanlar için bunları okuduğunda umarım biraz olsun eski günleri hatırlarsın başımı okşadığın beni öptüğün o yılları… Seni seviyorum ben Babam benim.”

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tayfun emrah

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayşe Hatun Önal 'melek'i gölgede bıraktı!

Ayşe Hatun Önal 'melek'i gölgede bıraktı!

Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

Seren’e Hande 2 ay yasak

Seren’e Hande 2 ay yasak

Özlem Tekin müziği bıraktı

Özlem Tekin müziği bıraktı

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

İrem Derici'den bomba paylaşım!

İrem Derici'den bomba paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.