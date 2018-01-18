Tayfun'dan Emrah'a: Seni seviyorum baba! 6 yıl oldu...

Katıldığı evlenme programında tanıştığı Funda Çakır ile evlilik yolunda ilerleyen Tayfun Erdoğan bir süredir babası Emrah’la ilgili paylaşımda bulunmuyordu. Yaptığı paylaşımlarla magazin sayfalarında yer bulan Tayfun, duygu ve sitem yüklü satırlarla yine babasına seslendi.

İşte Tayfun Erdoğan’ın hesabından yaptığı o paylaşım:

“Biliyorum ki göreceksin bu resmî duyacaksın bunları evet biliyorum, ya içten içe gördüğün zaman yine bana söyleneceksin kızacaksın yada içten içe bir boşluğa bırakacaksın kendini onu da biliyorum evet, zor mu ki, ne olurdu arasan “Gel oğlum 6 yıl oldu artık bitsin” desen, “nereye kadar böyle” desen, eskisi gibi baba oğul gururlu gururlu benimle resimler çekinsen… Benimle derbi maçlarında iddiaya girerdin yine girmez miyiz, resim koyarsın mesela bir sabah kahvaltısında ‘Oğullarımla sabah kahvaltım’ diye, ben bile heyecanlanıyorum yazarken, yaşamayalım mı evlat baba ilişkisini. “Gelsen” desen, “evet hatalarımız oldu, sen de ben de anladık” desen, ben koşa koşa gelir elini öperim zaten. Unutma ben senin sana hayran olan seni idol olarak gören oğlunum ve bir gün kazandığın ödülünü senin yerine almaya gideceğim günü hep hayal ederek bekliyorum. Affetmek Allah'a mahsustur ve hatalar insanlar için bunları okuduğunda umarım biraz olsun eski günleri hatırlarsın başımı okşadığın beni öptüğün o yılları… Seni seviyorum ben Babam benim.”

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