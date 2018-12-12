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Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi. Şehit Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi ise İstanbul'dan geldikleri Rize'de taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Portakallık Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Leyla Verdi ise evden çıkarak otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu'na geçti. Leyla Verdi'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

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