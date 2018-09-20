Tayin talebi reddedilen müdüre iyi haber

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 6 yılı aşkın süredir aynı ilçede hizmet veren nüfus müdürünün farklı dönemlerde yaptığı tayin talebinin reddedilmesinde hakkaniyete aykırılık belirledi.
Tokat'ın Artova ilçesinde 6 yılı aşkın süredir nüfus müdürü olarak çalışan kişinin bu zaman dilimindeki tayin talepleri, bazı gerekçelerle reddedildi.
İlçeye naklen gelmek isteyen herhangi bir kişinin olmaması nedeniyle de atama talebinin uygun bulunmadığını, dolu kadroya talipli çıkmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten nüfus müdürü, görev yaptığı yerde yıprandığını, verimlilik açısından yer değişikliğine ihtiyaç duyduğunu öne sürerek bundan sonraki nakil isteğine muvafakat verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.
Tokat Valiliğince, başvurunun incelenmesi sırasında KDK'ye gönderilen yazıda, müracaatçının 10 Nisan 2012'de ilçede göreve başladığı bildirildi.
Yazıda, başvurucunun, 2012'de Şenpazar, 2014'te Durağan İlçe Nüfus Müdürlüğüne naklen atama talebinin uygun bulunmadığının ifade edildiği yazıda, 2015'te Turhal İlçe Nüfus Müdürü ile başvuran arasında becayiş yapılmasına karar verildiği ancak Turhal İlçe Nüfus Müdürünün eski görev yerine dönmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Başvuranın 2017'de yeniden Turhal'a naklen atama talebinde bulunduğu ancak personel durumu ve diğer nedenlerden dolayı uygun görülmediğinin anlatıldığı yazıda, müracaatçının bu yıl içinde yaptığı farklı tayin isteğinin de uygun görülmediği kaydedildi.
Yazıda, başvuranın tayin olması durumunda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde ilçeye görevlendirilecek nüfus müdürü unvanlı başka bir personel bulunmadığı belirtildi.
İlçe nüfus müdürlerinin rotasyona tabi olmadığının bildirildiği yazıda, nüfus müdürlüğünce yapılan işlemler hatırlatılarak, ilçe nüfus müdürünün naklen başka bir ilçeye atanmasının uygun görülmediği ifade edildi.
KDK, başvuranın verimliliğinin yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak şekilde çalıştırılmasının kamu yararına daha uygun düşeceğini belirterek, bundan sonraki nakil talebine muvafakat verilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.
- Karardan
Naklen atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlendiğinin bildirildiği kararda, buna göre, memurun başka kuruma kadrosuna uygun bir göreve atanmayı talep etmesinin ardından görev yapma talebiyle başvurulan kurum ve çalışılan kurumun naklen atanma işlemine muvafakat vermesiyle naklen atama işleminin gerçekleşeceği belirtildi.
Kararda, kurumların takdir yetkisine dayanarak memurların başka bir kamu kurumuna geçmesine muvafakat verebileceği ya da temel gerekçelerle muvafakat vermeyebileceği anlatıldı. Temel gerekçelerden birinin nakli düşünülen memurun hizmetine ihtiyaç duyulması olduğunun vurgulandığı kararda, idarenin başvuranın nakil talebini bu gerekçelerle reddettiği aktarıldı.
Başvuranın görev yaptığı ilçenin mahrumiyet bölgesi olduğunu, ailesini zor durumda bıraktığını, yıllardır çalışması nedeniyle yıprandığını ve verimliliğinin azaldığını ileri sürdüğünün ifade edildiği kararda, şu tespitlerde bulunuldu:
"Başvuran, nakil taleplerine idarenin ısrarla muvafakat vermemesinin kendisini mağdur ettiğini belirtmektedir. Tokat'ın kalkınma öncelikli yöreler arasında olması, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğinde görev süresinin en az 5 yıl olarak belirlenmesi ve başvuranın Tokat'a uzak Artova ilçesinde görev yapması hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuranın talebinin haklı nedenlere dayandığı görülmektedir."
Kararda, başvuranın unvanı gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi olmadığına işaret edildi.
- "Hakkaniyete aykırı"
Başvuranın yer değişikliğinin, kendisinin istemesi, valilik makamının da muvafakatıyla yapılabileceğinin belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:
"Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince başvuranın verimliliğinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak biçimde çalıştırılmasının kamu yararına daha uygun olacağı dolayısıyla başvuranın tayin talebinin uygun bulunması gerektiği değerlendirilmektedir. İdarenin başvurana muvafakat vermeme işleminin hakkaniyete aykırı olduğu dolayısıyla idarenin personel durumunu en kısa sürede gözden geçirerek başvuranın bundan sonraki nakil talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."
Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir
Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor
Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!
Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu
Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!
Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum