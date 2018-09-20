Tayin talebi reddedilen müdüre iyi haber

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 6 yılı aşkın süredir aynı ilçede hizmet veren nüfus müdürünün farklı dönemlerde yaptığı tayin talebinin reddedilmesinde hakkaniyete aykırılık belirledi. Tokat'ın Artova ilçesinde 6 yılı aşkın süredir nüfus müdürü olarak çalışan kişinin bu zaman dilimindeki tayin talepleri, bazı gerekçelerle reddedildi. İlçeye naklen gelmek isteyen herhangi bir kişinin olmaması nedeniyle de atama talebinin uygun bulunmadığını, dolu kadroya talipli çıkmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten nüfus müdürü, görev yaptığı yerde yıprandığını, verimlilik açısından yer değişikliğine ihtiyaç duyduğunu öne sürerek bundan sonraki nakil isteğine muvafakat verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu. Tokat Valiliğince, başvurunun incelenmesi sırasında KDK'ye gönderilen yazıda, müracaatçının 10 Nisan 2012'de ilçede göreve başladığı bildirildi. Yazıda, başvurucunun, 2012'de Şenpazar, 2014'te Durağan İlçe Nüfus Müdürlüğüne naklen atama talebinin uygun bulunmadığının ifade edildiği yazıda, 2015'te Turhal İlçe Nüfus Müdürü ile başvuran arasında becayiş yapılmasına karar verildiği ancak Turhal İlçe Nüfus Müdürünün eski görev yerine dönmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Başvuranın 2017'de yeniden Turhal'a naklen atama talebinde bulunduğu ancak personel durumu ve diğer nedenlerden dolayı uygun görülmediğinin anlatıldığı yazıda, müracaatçının bu yıl içinde yaptığı farklı tayin isteğinin de uygun görülmediği kaydedildi. Yazıda, başvuranın tayin olması durumunda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde ilçeye görevlendirilecek nüfus müdürü unvanlı başka bir personel bulunmadığı belirtildi. İlçe nüfus müdürlerinin rotasyona tabi olmadığının bildirildiği yazıda, nüfus müdürlüğünce yapılan işlemler hatırlatılarak, ilçe nüfus müdürünün naklen başka bir ilçeye atanmasının uygun görülmediği ifade edildi. KDK, başvuranın verimliliğinin yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak şekilde çalıştırılmasının kamu yararına daha uygun düşeceğini belirterek, bundan sonraki nakil talebine muvafakat verilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi. - Karardan Naklen atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlendiğinin bildirildiği kararda, buna göre, memurun başka kuruma kadrosuna uygun bir göreve atanmayı talep etmesinin ardından görev yapma talebiyle başvurulan kurum ve çalışılan kurumun naklen atanma işlemine muvafakat vermesiyle naklen atama işleminin gerçekleşeceği belirtildi.

Kararda, kurumların takdir yetkisine dayanarak memurların başka bir kamu kurumuna geçmesine muvafakat verebileceği ya da temel gerekçelerle muvafakat vermeyebileceği anlatıldı. Temel gerekçelerden birinin nakli düşünülen memurun hizmetine ihtiyaç duyulması olduğunun vurgulandığı kararda, idarenin başvuranın nakil talebini bu gerekçelerle reddettiği aktarıldı. Başvuranın görev yaptığı ilçenin mahrumiyet bölgesi olduğunu, ailesini zor durumda bıraktığını, yıllardır çalışması nedeniyle yıprandığını ve verimliliğinin azaldığını ileri sürdüğünün ifade edildiği kararda, şu tespitlerde bulunuldu: "Başvuran, nakil taleplerine idarenin ısrarla muvafakat vermemesinin kendisini mağdur ettiğini belirtmektedir. Tokat'ın kalkınma öncelikli yöreler arasında olması, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğinde görev süresinin en az 5 yıl olarak belirlenmesi ve başvuranın Tokat'a uzak Artova ilçesinde görev yapması hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuranın talebinin haklı nedenlere dayandığı görülmektedir."