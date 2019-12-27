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  4. Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası

Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İmam Nurullah K.'nin 11 yıldır görev yaptığı Fatih Cami'nden tayini çıkınca, cami bahçesinde bulunan 17 ağacı kestiğini iddia etti.

Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İmam Nurullah K.'nin 11 yıldır görev yaptığı Fatih Cami'nden tayini çıkınca, cami bahçesinde bulunan 17 ağacı kestiğini iddia etti. Muhtar Çetin, Hocamız, bir süredir cemaatle anlaşamıyordu. Hoca giderken ağaçları kesmiş. Büyük çoğunluğunu kamyona yükleyip, götürmüş derken, suçlamaları kabul etmeyen İmam Nurullah K., sadece elektrik tellerine takılan bir ağacı kestiğini savundu.
11 yıldır Fatih Camii'nde görev yapan İmam Nurullah K.'nin, 5 Aralık günü, Harmancık Mahallesi'nde bulunan Abdülgani Camii'ne tayini çıktı. İddialara göre, tayin edildiğini öğrenen Nurullah K. da cami bahçesindeki 17 ağacı kesti. Kestiği ağaçların bazılarını da kamyona yükleyip, götürdü.
CEMAATİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE TAYİNİ ÇIKTIĞI İDDİASI
Kaşınhanı Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, bir süredir cemaat ile İmam Nurallah K. arasında sorun yaşandığını, bazı vatandaşların da geçen haziran ayında ilçe müftülüğüne giderek, cami imamının değiştirilmesi için başvuru yaptığını anlattı. İmam Nurallah K.'nin de karşı imza toplayıp müftülüğe verdiğini belirten Çetin, Ancak başka bir camiye tayini çıktı. O da ağaçları kesmiş. Bazılarını parçalayıp, kamyonla götürmüş. Birazını da bırakmış. Neden kestiğini sorduğumda, 'Muhtarım ağaçlar elektrik tellerine değiyor' yanıtını verdi. Bunu daha önce yapsaydı, belki yanlış anlaşılmazdı. Ancak tayini çıktıktan hemen sonra yapması art niyetli olduğunu gösteriyor. Art niyet var. Cemaatle geçinemiyordu. Milleti kutuplaştırıp, birbirine düşürdü. Bu kesilen ağaçlar hocanın kişiliğini ele veriyor. Bu katliama yorum yapmaya gerek yok. Bu durumu görenler yorumlasın.
Cami cemaatinden Emrullah Özden de Hocam, 'kendim diktim, kendim biçtim' demiş. 'Tellere değdi, kestim' demiş. Bir geldik baktık ki birçok ağacı kesip, biçmiş. Tayini çıktıktan sonra kesti. Daha önce imam hakkında müftülüğe şikayetçi olduk. Cemaatiyle geçinemiyordu dedi.
Suçlamaları kabul etmeyen imam Nurullah K. ise sadece bir ağacı elektrik tellerine takıldığı için kestiğini öne sürdü.

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