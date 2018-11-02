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Tayini çıkan validen şehit aileleriyle engellilere hediye jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Sivas'tan Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül, görev yaptığı süre içinde kendisine verilen hediyeleri, şehit aileleri ile Bedensel Engelliler Derneği'ne bağışladı.

Tayini çıkan validen şehit aileleriyle engellilere hediye jesti

SİVAS, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Sivas'tan Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül, görev yaptığı süre içinde kendisine verilen hediyeleri, şehit aileleri ile Bedensel Engelliler Derneği'ne bağışladı.
Sivas'a 1 Haziran 2016 tarihinde atanan ve 2 yıl 4 ay görev yapan Vali Davut Gül, pek çok gezi ve ziyaretlerde kendisine verilen hediyeleri, Gaziantep'e götürmeme kararı aldı. Gül, hediyelerin şehit yakınları ile engellilere verilmesini kararlaştırdı. Sivaslılarla çok verimli zaman geçirdiğini anlatan Gül, "Şehrimizin gelişmesi ve insanımızın refahı için çalıştık. Bu çalışmalar esnasında konuk ettiğimiz ziyaretçilerimizin, değerli misafirlerimizin ve konuk olduğumuz yerlerde verilen çeşitli hediyelerin envanterini kaydettirip, şehit aileleri ile bedensel engellilere armağan ettik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sivas’tan ayrılsak da gönlümüz kalbimiz her zaman onlarla birlikte. Bizleri yine arayabilirler, bizler de onlarla bağımızı koparmayacağız" diye konuştu.
Yapılacak çalışmanın ardından envantere kayıtlı hediyelerin yarısı, şehit ailelerine diğer yarısı ise Bedensel Engelliler Derneği'ne verilecek.

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Tayini çıkan validen şehit aileleriyle engellilere hediye jestiTayini çıkan validen şehit aileleriyle engellilere hediye jestiTayini çıkan validen şehit aileleriyle engellilere hediye jesti

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