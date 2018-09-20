Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Tayininin çıkmasına sinirlenerek görev yaptığı Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasında silahıyla taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde, tayininin başka bir şehre çıktığını öğrenen polis memuru T.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü binasına geldi. Tayin edilmesine tepkisini dile getiren T.Ş, daha sonra beylik tabancasını çıkarıp bağırmaya başladı.

Emniyet Müdür yardımcıları tarafından yatıştırılmasının ardından silahını teslim eden T.Ş, gözaltına alındı.

Olayın ardından açığa alındığı öğrenilen T.Ş, çıkarıldığı mahkemece "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

