Taylan Antalyalı’ya homofobik saldırı: Galatasaray, futbolcusuyla gurur duyduğunu açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü, gökkuşağı renklerinde "Powered by pride" (Gücünü onurdan alır) yazılı bir tişört giymesi sebebiyle homofobik saldırıya uğrayan futbolcusu Taylan Antalyalı'ya sahip çıkarak, kendisiyle gurur duyduğunu açıkladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü M. Remzi Sanver yaptığı basın açıklamasında, tereddütsüz bir biçimde futbolcularının yanında oldukları ve istemesi durumda hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sanver, "Galatasaray değerlerini bir aydınlanma geleneği olan Galatasaray Mektebi'nden alır. Bu değerler arasında da ifade özgürlüğü ve hiç kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramaması vardır. Bu değerler arasında ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediğinin bilinci vardır" diye konuştu.

"Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada bu yönde verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu, demokratik eleştiri sınırlarının çok dışındaki ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını" belirten Sanver sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili Taylan kardeşimiz, Galatasaray Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün mensubu olmanla gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak seni bağrımıza basıyor ve sevgiyle selamlıyoruz."

Kulüp ayrıca Salı sabah saatlerinde de Twitter hesabında Taylan Antalyalı'nın fotoğrafını paylaşmıştı.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1409723323710377985

Sosyal medyada homofobik saldırıya tepki gösterildi

26 yaşındaki ön libero, Onur Ayı'nda Instagram'da bu tişörtle paylaştığı fotoğrafa yorumların ardından paylaşımını sildi.

Sosyal medya sitelerinde Antalyalı'ya destek olan çok sayıda yorum yapıldı ve Taylan Antalyalı, Twitter Türkiye gündemine girdi.

TV 100 kanalında yayınlanan VAR Odası adlı programın yorumcuları Turgay Demir ve Emre Bol ise homofobik yorumlara destek çıkarak canlı yayında Antalyalı'nın bir daha milli futbol takımına alınmaması gerektiğini söyledi.

Bu sözlerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı iki yorumcuya tepki gösterdi.

Aynı programda yer alan yorumcu Bışar Özbey ise Antalyalı'nın bu tişörtü giymesinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyleyerek diğer yorumculara karşı çıktı:

"Eğer biz bir tişörte kadar insanların fikirlerini baskılayacaksak ne düşünce özgürlüğünden ne başka bir şeyden bahsedebiliriz."

'Cesaretinden dolayı gurur duyuyorum'

Antalyalı'ya bir destek de GS TV sunucusu Serbay Şenkal'dan geldi.

Şenkal, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" dedi ve ekledi:

"İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum."

Antalyalı'ya destek açıklayan bir diğer kişi de Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir oldu.

28 yaşındaki Santrafor kalp ve gökkuşağı emojilerini kullandığı Twitter paylaşımında "Ben zaten Milli takım kadrosuna çağrılmamıştım" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/UmtNayr/status/1409462474848575488

Futbol dünyasında homofobi

Futbol dünyasında ve taraftar grupları arasında homofobi yıllardır dünya genelinde tartışılan bir konu.

Erkek sporcular arasında heteroseksüel olmadığını açıklayan çok az kişi bulunuyor. Bunların önemli kısmı da sporu bıraktıktan sonra cinsel yönelimlerini açıklıyor.

Son yıllarda aktif sporcular arasında heteroseksüel olmadığını açıklayanların sayısı artsa da futbolcular arasında bu kişilere rastlamak zor.

Türkiye'de ise heteroseksüel olmadığını açıklayan hiçbir erkek futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roman Neustadter 2018 yılında bu konuyla ilgili verdiği bir söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gay futbolcuların kimliklerini açıklaması günümüzde hala mümkün değil. Toplum henüz buna hazır değil. Eğer bir gay futbolcu bugün kimliğini açıklarsa statlarda muhtemelen buna aşırı tepki verilecektir.

"Futbolcunun kulübü nasıl bir tepki verecek ondan da emin değilim. Gay olduğunu açıklamak, futbolcunun kariyerine mal olabilir.

"Gayler bazı insanlarca hala zayıf kişiler olarak görülüyor. Bu tabii ki bir saçmalık. Gay bir futbolcu da pekala diğer futbolcular kadar sağlam oynayabilir.

"Sonuç olarak şunu anlamalıyız ki homoseksüellik dünyanın en normal şeyi. Ancak bu tip şeyleri takım arkadaşlarınızla hiçbir zaman konuşamazsınız."

İngiltere'de eşcinsel olduğunu açıklayan ilk futbolcu olan Justin Fashanu 1998'de, 37 yaşında intihar etmişti.

Fashanu'nun adına bir vakıf kuran yeğeni Amal Fashanu da futbol dünyasındaki homofobiden bahsederken "Bunun için tek bir kişiyi suçlayamazsınız, bütün futbol atmosferi bundan sorumlu" demiş ve eklemişti:

"Futbol dünyası güçlü, gizli ve karanlık bir dünya. Orada güçsüzlere yer yok ve eşcinsellik güçsüzlük olarak görülüyor."

Fashanu, 2020'deki bir açıklamasında da dünya genelinde eşcinsel olduğunu gizlemek zorunda olan beş profesyonel futbolcuya destek verdiklerini açıklamıştı.

Fashanu "Her 10 erkekten birinin eşcinsel olduğunu düşünürsek futbol dünyasında eşcinsel oyuncu sayısının çok olmadığı argümanı doğru olamaz" demişti.

İngiltere Futbol Federasyonu Çeşitlilik ve Dahil Etme Yetkilisi Jehmeil Lemonius, bugüne kadar kadın futbolcuların cinsel yönelimleri konusunda daha açık olduğunu ve kadınların eşcinsel erkeklere de ilham verebileceğini söyledi.

