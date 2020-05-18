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Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Redhack soruşturmasıyla ilgili olarak daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Gülseven de Twitter hesabınan gözaltına alındığını duyurdu.Türkiye Maliye Bakanı Berak Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı 2013 yılında Albayrak'a ait olduğu iddia edilen e-postaların hacklenmesi ile ilgili olarak daha önce gözaltına alınan aktivist Taylan Kulaçoğlu'nun dün Ayvalık'ta yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu, gözaltına alınışını Twitter hesabından duyurdu.

Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Twitter'de paylaşımlar yapan RED Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven de daha sonra kendisinin de gözaltına alındığı mesajını paylaştı. Gülseven, söz konusu paylaşımında neden gözaltına alındığını bilmediğini yazdı.

Gülseven paylaşımlarında Kulaçoğlu'nun "troller tarafından hedef gösterildiğini" yazmıştı.

Kulaçoğlu ve Gülseven'in avukatı Tamer Doğan da Twitter hesabından müvekillerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan ifade verdiğini, bu suçlama ile ilgili olarak serbest bırakıldığını, ancak "örgüt propagandası yapmak" suçundan Kulaçoğlu ve Gülseven'in Balıkesir Savcılığına sevk edildiklerini duyurdu.

Doğan, Kulaçoğlu'nun Ülke TV'de "ailesinin 50 kişiyi götürebileceği" şeklindeki açıklamasıyla tartışmalara neden olan Sevda Noyan'a bağlantılı olarak gözaltına alındığını yazdı.

Hükümete yakın gazetelerde ise Kulaçoğlu'na, İsimsizler Hareketi adlı bir hesap üzerinden ülkede kargaşa yaratmaya çalıştığı ve terör propagandası yapmaya çalıştığı suçlamaları yöneltildi.

DW / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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