Tayland, Bahreynli futbolcunun tutuklanmasından Avustralya’yı sorumlu tuttu

Tayland, Avustralya’da mülteci statüsünde olan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’nin tutuklaması konusunda Avustralya’yı sorumlu tuttu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’da Interpol konusuyla ilgilenen polis bürosunun Tayland yetkililerine Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’nin kırmızı bültenle arandığını haber vermesi sonucu olaya tesadüfen dahil olduklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Araibi’nin gelmesinden birkaç gün sonra Avustralyalı yetkililer kırmızı bültenin iptal edildiğini bildirdi. O zamana kadar Tayland’da Hakeem’le ilgili yasal işlemler çoktan başlamıştı ve geri alınamadı" ifadeleri yer aldı.

Bahreynli futbolcu Araibi’nin davası, Tayland Mahkemesi’nin Bahreyn’in 2011 Arap Baharı ayaklanması ile ilgili 10 yıl hapis cezası alan futbolcunun iade talebini kabul etmesi üzerine uluslararası tepki topladı. Ancak futbolcu kararı reddetmişti.

Araibi, Kasım ayında eşi ile birlikte balayı geçirmek üzere Bangkok Havaalanı’na gelmeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Futbolcu, Bahreyn’de işkence gördüğünü, 2014’ten beri yaşadığı ve futbol oynadığı Avustralya’ya geri dönmek istediğini söylemişti.



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