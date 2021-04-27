Tayland başbakanına maske takmadığı için ceza

Başbakan Prayuth resmi Facebook sayfasında bir toplantıdan paylaştığı fotoğrafından maskesiz olarak görülüyordu. Tayland Başbakanı fotoğrafı daha sonra yayından kaldırmıştı. Olayın duyulmasının ardından Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang da yine resmi Facebook hesabından "Başbakana bunun bir kural ihlali olduğunu bildirdim" mesajını paylaşmıştı.

Tayland Covid-19 pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısını cumartesi günü açıklamış ve sayı 2 bin 839 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, bu da salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı olmuştu. Pandemiden ölenlerin toplam sayısı böylece 140'a ulaşmıştı.

Tayland Başbakanı Prayuth geçen martta düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilerin sorularına sinirlenmiş ve üzerlerine dezenfektan sıkarak tepkisini göstermişti.

