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Tayland'da 64 milyon dolarlık sarayda önce patlama sonra yangın!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tayland’da bir milyardere ait 64 milyon dolar değerindeki, Sukhawadee adlı sarayda yangın çıktı. Çıkan yangında sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Tayland'da 64 milyon dolarlık sarayda önce patlama sonra yangın!

Tayland’ın Chonburi kentinde hareketli saatler yaşandı. Ülkenin Pattaya bölgesindeki, 2000 yılında ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından birine sahip olan, Taylandlı milyarder Dr. Panya Chotitawan tarafından inşa edilen 64 milyon dolarlık Sukhawadee sarayında yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, milyon dolarlık antikaların bulunduğu lüks sarayda sabah 10.00 sularında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve saraydan aniden alevlerin yükseldiğini ifade edildi.

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YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge Şerifi Amnat Charoensri de, çıkan yangına ilişkin alevlerin itfaiye ekipleri alevleri tarafından güçlükle kontrol edildiğini, alevlerin binaya yayılmasının ardından sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Öte yandan, Charoensri, yangın nedeninin henüz belli olmadığını ifade etti.

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